De forma a comemorar o 25º aniversário do Maisfutebol, a ProScout analisou 25 craques do futuro deste jogo de tanto gostamos. Jovens promessas com 18 anos ou menos, que vão dar cartas nos próximos tempos.

Venha daí nesta viagem pelo futuro.

Rodrigo Mora – FC Porto

Médio Ofensivo – 18 anos

Foi um dos grandes destaques da Seleção Nacional no Europeu Sub-17, em que Portugal foi derrotado pela Itália. Mora tem guardado no seu 1,68 metros um talento que permite prever a chegada a um grande clube europeu. Formado no Olival, é mais jovem de sempre a marcar na II Liga, com apenas 15 anos, e é já uma das principais peças da equipa de Martín Anselmi. É daqueles médios ofensivos difíceis de encontrar no futebol moderno. Destaca-se pela sua técnica, visão de jogo e capacidade de desequilíbrio no 1x1. Apesar da estatura, compensa com agilidade, inteligência tática e precisão no passe, sendo um jogador com boa chegada a zonas de finalização e com capacidade de fazer golos. A cláusula de 45 milhões torna-o num alvo apetecível para clubes como Arsenal, Manchester United ou PSG (neste último poderia até juntar-se a um meio campo que hoje tem como pedras basilares João Neves e Vitinha).

-------------------------------------------

Geovany Quenda – Sporting

Lateral/Extremo – 18 anos

Também ele foi destaque no Europeu Sub-17 de 2024, pela sua imprevisibilidade, capacidade física e velocidade. No último ano, porém, o seu crescimento foi exponencial, estreando-se na Seleção A e tornando-se num dos principais jogadores do campeão nacional. Quenda é um talento de rua muito cru, daqueles que muitas vezes se diz que já não existem. Atuou a maior parte da carreira como extremo, mas este ano - numa defesa a cinco - jogou muitas vezes como um ala. Continua a destacar-se pela velocidade, drible e capacidade no 1x1. Atualmente é um jogador que decide bem, fazendo com que crie muitas oportunidades para a equipa, quer em finalização, quer em assistências. Em março de 2025, o Chelsea assegurou a sua contratação por 52,1 milhões de euros, mas Quenda irá permanecer no Sporting até julho de 2026.

-------------------------------------------

Rafael Quintas – Benfica

Médio Defensivo – 17 anos

Rafael Quintas foi eleito o melhor jogador do Europeu Sub-17 que Portugal venceu. É um produto da formação do Benfica e assinou o primeiro contrato profissional com o clube da Luz em 2024. Ainda com idade juvenil, atuou a maior parte da época na equipa de juniores, sagrando-se campeão nacional, e sendo também uma opção regular na Youth League. Quintas atua como médio defensivo, destaca-se pela capacidade que tem a construir próximo aos centrais, demonstrando uma excelente visão de jogo e qualidade de passe. Alia a isso a capacidade que tem para controlar os ritmos de jogo, escolhendo bem os momentos em que tem de acelerar e pausar. Para além disso, é um líder dentro de campo, sendo o capitão da seleção nacional. Defensivamente, mesmo não tendo grande estampa física, ganha pela inteligência e pela forma como ocupa o espaço, aliado a uma agressividade grande.

-------------------------------------------

Romário Cunha – Sp. Braga

Guarda-redes – 17 anos

Nasceu em Ribeira de Pena, iniciou a sua formação no GD Ribeira de Pena, passando pelo Sport Vila Real e Benfica antes de ingressar no Sp. Braga em 2020. Em março de 2024, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube minhoto, válido até 2027. Atualmente, Romário integra a equipa Sub-19 do Sp. Braga, no qual participou no campeonato nacional da categoria. Foi destaque da Seleção Nacional durante o Euro de Sub-17, sendo decisivo nas meias finais em que defendeu vários penaltis, adicionando outras grandes defesas durante o torneio, que consagrou Portugal como campeão. Romário é um guarda-redes muito completo, ágil, com excelentes reflexos e forte no 1x1. Adiciona a essa capacidade de defesa da baliza a capacidade de jogar com os pés, o que o torna numa peça fundamental na construção desde a defesa. Para além disso, é um guarda-redes muito comunicativo, tanto no trabalho defensivo na orientação da linha, como na leitura de jogo na construção.

-------------------------------------------

Max Dowman - Arsenal

Médio Ofensivo - 15 anos

O médio ofensivo de 15 anos é uma das promessas da formação dos 'Gunners'. Aos 14 anos já treinava com a equipa principal e foi o mais jovem de sempre a marcar pela Youth League. Arteta já confirmou que Max fará parte do plantel na pré-época e, pelo talento que apresenta, pode ficar no plantel principal de forma permanente. Dotado de um excelente pé esquerdo, com capacidade para desequilibrar no último terço e criar situações de perigo com muita facilidade. Liga bem o jogo entre linhas no corredor central mas também pode aparecer mais descaído pelo lado direito. Demonstra uma grande maturidade e personalidade para a sua idade, recebendo a bola e partindo muitas vezes em iniciativas individuais onde consegue ter muito sucesso devido ao seu drible, mobilidade e agilidade. Muito imprevisível nas suas acções técnicas, com uma excelente capacidade de passe e visão de jogo.

-------------------------------------------

Abdellah Ouazane - Ajax

Médio Centro - 16 anos

O médio-centro do Ajax foi um dos responsáveis pela vitória de Marrocos na CAN Sub-17 e foi eleito o melhor jogador do torneio com dois golos e duas assistências. Abdellah tem jogado pelo Ajax nos escalões de Sub-17 e Sub-19, tendo despertado o interesse de vários clubes europeus, por terminar o contrato este ano. Já é visto como um dos maiores talentos do futebol africano pelo que demonstrou ao serviço da sua selecção. Pode jogar em qualquer posição do meio-campo mas é como médio de ligação que se destaca mais, pela capacidade que tem em receber e ligar o jogo, seja em progressão com bola ou através de passes teleguiados para o último terço. Um verdadeiro box to box, que não se esconde do jogo. Sempre disponível para receber e acelerar, tirando os adversários da frente com dribles curtos e com uma excelente capacidade técnica. Demonstra uma visão de jogo muito apurada para a idade e qualidade no passe entre linhas ou passe longo. Consegue aparecer bem nos corredores laterais para depois cruzar para os seus colegas, sendo também um excelente marcador de bolas paradas. Defensivamente consegue ser agressivo e com uma boa reação à perda, pressionando logo os adversários, mas pode melhorar no capítulo dos duelos defensivos.

-------------------------------------------

Luka Vušković - Tottenham

Defesa Central - 18 anos

O central croata apareceu no futebol europeu com 16 anos ao serviço do Hajduk Split, sendo o jogador mais jovem a atuar no principal escalão e o mais jovem de sempre a marcar pela sua equipa. As boas exibições fizeram com que o Tottenham contratasse Luka em 2023, juntando-se ao clube apenas em 2025 quando fizesse 18 anos. Pelo meio esteve emprestado ao Radomiak da Polónia e ao Westerlo da Bélgica, nos quais mostrou os seus dotes de central goleador com 10 golos em duas épocas, por ter boa impulsão e ser muito forte no jogo aéreo. Apresenta uma dimensão física muito elevada com 1,93m e uma grande capacidade nos duelos defensivos. Mesmo com a sua morfologia é um central rápido e com boa mobilidade. Tem boa leitura do jogo e demonstra bons índices de liderança e comunicação. Destaca-se na relação com bola pela sua qualidade técnica e capacidade para iniciar a fase de construção. Central destro, que também joga pelo lado esquerdo e consegue ligar o jogo com o seu pé menos forte. Consegue sair muitas vezes em progressão, atraindo a pressão contrária para depois soltar nos seus colegas, recorrendo à sua imposição física e velocidade para ultrapassar os adversários.

-------------------------------------------

Ayoub Bouaddi – Lille

Médio Centro – 17 anos

Com dupla nacionalidade de França e Marrocos, Bouaddi é um produto da formação do Lille e leva já cerca de 60 jogos pela equipa principal dos ‘Les Dogues’. Ayyoub Bouaddi é um jogador versátil, capaz de atuar como médio defensivo, centro ou até ofensivo, destacando-se pela sua inteligência tática. Médio de estatura elevada, 1,86m, com excelente capacidade de passe e drible que o tornam a resistência à pressão uma das suas maiores mais-valias e que assim lhe permitem manter a posse em situações difíceis de pressão adversária. Ayyoub brilha na progressão com bola, dribles e na qualidade de passe. A compostura sob pressão e a inteligência tática, aliadas a uma boa leitura do jogo, permitem-lhe antecipar jogadas de forma exemplar, sendo assim um jogador com números elevados de interceções de bola. Destaque também para o momento de desarme ao adversário, sendo um jogador muito eficaz nesse momento de jogo, estando mesmo no lote de jogadores da Europa com mais desarmes eficazes por 90 minutos. Um jovem com grande potencial e com capacidade para ser a espinha dorsal de qualquer clube que venha a representar na sua carreira.

-------------------------------------------

Gilberto Mora – Club Tijuana

Médio Ofensivo – 16 anos

Nascido em 2007, Gilberto Mora desde muito cedo deu que falar, quando se estreou profissionalmente pelo Tijuana com apenas 15 anos. Desde então soma 30 jogos por esse clube mexicano, no qual soma dois golos e uma assistência. Com o corrente campeonato mexicano a decorrer, tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo e tem-se assumido nos últimos jogos como titular habitual da equipa. Destaca-se pelo baixo centro de gravidade e essencialmente pelo controlo da bola, o que o fazem ter uma capacidade de jogar em espaços reduzidos muito acima da média. Com grande visão e criatividade é o criador de jogo no último terço do Tijuana, preferindo atuar nos “meios-espaços” do lado esquerdo. A sua velocidade e movimentação tornam-no uma ameaça em contra-ataques e a tomada de decisão impressiona para a sua idade. Terá nesta fase tudo para se consolidar como uma das maiores joias do futebol mexicano e uma transferência para um clube na Europa após completar 18 anos estará certamente no seu horizonte.

-------------------------------------------

Andrija Maksimović – Estrela Vermelha

Extremo – 18 anos

Dos gigantes sérvios do Estrela Vermelha chega-nos um dos maiores talentos emergentes do futebol europeu, Andrija Maksimović. Apesar do perfil físico ser muito diferente, é carinhosamente apelidado de «Messi sérvio» no seu país e é fácil perceber a razão quando o vemos a jogar. Com apenas 18 anos, somou mais de 2500 minutos esta temporada ao mais alto nível no futebol sérvio e participou em sete jogos para a Liga dos Campeões. Ao todo, foram seis golos e cinco assistências em 39 jogos. É também já internacional A pela Sérvia, contando com seis jogos na Liga das Nações. É um extremo com uma capacidade drible superlativa, exímio na progressão com bola, e na procura constante de movimentos da direita para dentro na busca de definir com o pé esquerdo, quer no remate, quer no passe ou cruzamento. É muito ágil, com facilidade nas mudanças rápidas de direção, mostra uma excelente relação com a baliza nos remates de média e longa distância, é muito criativo no drible e tem uma capacidade brutal no 1x1 ofensivo. Tem também nas bolas paradas uma definição muito acima da média, quer no livre direto ou nos cantos/livres indiretos através do cruzamento. Já são muitos os clubes europeus das ligas de topo aos quais foi apontado para uma possível transferência, não devendo tardar a chegar aos maiores palcos do futebol mundial.

-------------------------------------------

Charalampos Kostoulas - Olympiakos

Avançado – 18 anos

Charalampos Kostoulas e os seus restantes companheiros do Olympiakos deram-se a conhecer ao mundo na época de 2023/2024, quando protagonizaram uma caminhada brilhante até à vitória na final da Youth League. Nessa competição, Kostoulas foi um dos grandes destaques. Na presente época de 2024/2025, disputou 35 jogos pelo Olympiakos, nos quais marcou sete golos e fez uma assistência, deixando a sua marca na dobradinha conquistada pelo clube. O seu desempenho não tem passado despercebido aos clubes da Premier League, tendo o jogador já sido associado a emblemas como o Aston Villa, Brighton e Manchester United. Poderá, por isso, ser também um jogador a agitar já este mercado. É um avançado completo, com boa mobilidade, capacidade de progressão com bola, boa visão de jogo e qualidade de passe, especialmente longo. Já demonstrou também grandes valias no jogo aéreo. A par de Mouzakitis, Tzolis e Karetsas, é sem dúvida um nome a fixar numa geração grega que poderá ser das melhores a aparecerem no país desde a conquista do Euro 2004.

-------------------------------------------

Djylian N´Guessan - Saint-Étienne

Avançado – 16 anos

Avançado francês da geração de 2008, foi um dos destaques do recém-disputado Europeu Sub-17, tendo acabado a prova como melhor marcador com quatro golos, nos cinco jogos em que participou. No total da sua performance pelas várias seleções francesas, são 16 golos em 15 jogos. Pelo Saint-Étienne, foi utilizado em oito jogos na Ligue 1, como alternativa a outro jovem avançado muito promissor que atua no clube, Lucas Stassin, que já foi associado ao Sporting. É um avançado com excelente relação com bola, com capacidade de drible e que baixa no terreno para ajudar na ligação do jogo em posse. É também um jogador que procura fazer muitas desmarcações para as linhas e que também se sente confortável no papel de partir de fora para dentro do bloco adversário para procurar cruzamentos ou remates. Defensivamente é um avançado combativo, que não teme a ida ao choque na tentativa de recuperar a bola.

-------------------------------------------

Francesco Camarda – AC Milan

Avançado – 17 anos

Uma das maiores promessas do futebol italiano, combinando talento, maturidade e um percurso de carreira com um crescimento sustentado na equipa ‘Rossoneri’. Formado no AC Milan, com 15 anos e 260 dias tornou-se o mais jovem jogador de sempre a atuar na Serie A, estreando-se frente à Fiorentina em novembro de 2023. Na temporada 2024/2025 participou em 14 jogos na equipa que foi treinada por Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, estreando-se também na Liga dos Campeões. A nível de seleções, Camarda brilhou no Europeu Sub-17 de 2024, onde foi eleito jogador do torneio. Destacou-se ao marcar dois golos na final contra Portugal, contribuindo decisivamente para a conquista do título pela Itália. Um finalizador que se destacou na formação devido à sua capacidade para fazer golos batendo vários recordes. É um avançado clássico, fisicamente forte, com excelente capacidade de finalização, com boa mobilidade e velocidade, pode ser a referência para combinar com jogadores que aparecem desde trás. Vários clubes já demonstraram interesse na sua contratação, como Juventus, Borussia Dortmund e Manchester City, no entanto o Milan considera-o essencial para o crescimento futuro do clube.

-------------------------------------------

Denner Evangelista – Chelsea

Lateral Esquerdo – 17 anos

Denner Evangelista é um lateral esquerdo que atua no Corinthians, no Brasil, e que já foi contratado pelo Chelsea. Por ser menor só poderá ir para a equipa inglesa em 2026. O brasileiro, que tem a curiosidade de ser primo de Gabriel Magalhães, jogador do Arsenal, apareceu em bom plano na Copinha deste ano, na fez três golos, na equipai vice-campeã do torneio. Já representou as seleções de Sub-15 e Sub-17 do Brasil, tendo-se sagrado campeão Sul-Americano. Denner é um lateral ofensivo, com boa capacidade de cruzamento e chegada à área adversária. Destaca-se pela velocidade e técnica, defensivamente apesar de não ser muito forte fisicamente é um jogador muito agressivo e ainda pouco maturado para a idade, dando-lhe uma enorme margem de progressão. Esta temporada já integrou os trabalhos da equipa principal mas é nos Sub-20 onde tem tido minutos para crescer e mostrar o seu futebol.

-------------------------------------------

Matías Acevedo – Racing Avellaneda

Médio Ofensivo/Extremo – 17 anos

A América do Sul é um viveiro de talento, principalmente na produção de médios ofensivos com as características de Matias Acevedo. Tem 17 anos, já se estreou pela equipa principal do Racing e é internacional Sub-17. Com 1,68m de altura e tendo o pé direito como pé dominante, Acevedo destaca-se pela sua capacidade de drible e passe, sendo eficaz na criação de oportunidades e na ligação entre o meio-campo e o ataque. A sua visão de jogo permite-lhe antecipar movimentos e encontrar espaços na defesa adversária. Estas características, já lhe conferiram comparações a Neymar. Defensivamente tem a intensidade que caracteriza os jogadores argentinos, sendo importante na pressão alta da sua equipa. O jovem argentino tem atraído os holofotes dos olheiros dos principais clubes europeus, o que lhe permitirá em breve dar o salto para um contexto acima e que lhe trará outro tipo de desafios.

-------------------------------------------

Estevão – Palmeiras

Extremo – 18 anos

Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick foram as três últimas grandes promessas que o Brasil exportou para o futebol europeu. Estevão será o próximo jogador jovem de enorme potencial que saltará para Europa, neste caso para o Chelsea, clube com o qual chegou a acordo em 2024. Formado no Cruzeiro, em 2021 transferiu-se para o Palmeiras onde se sagrou campeão nacional de Sub-17 e em 2023 estreou-se pelo plantel principal da equipa de Abel Ferreira. A nível internacional representou os Sub-17 canarinhos e em 2024 estreou-se pela Seleção A, tornando-se o quinto jogador mais jovem a fazê-lo. Apelidado de «Messinho», Estevão é um extremo canhoto, normalmente atua pelo lado direito, destaca-se pela velocidade, drible e capacidade para finalizar. As suas mudanças de velocidade permitem-lhe ganhar a maioria dos duelos em 1x1 e por consequência criar situações de finalização com muita facilidade.

-------------------------------------------

Enzo Sternal – Anderlecht

Extremo – 17 anos

Nasceu em Nancy, passou pelos escalões de formação do Marselha e até se estreou pela equipa principal, mas atualmente está a jogar na Bélgica, no Anderlecht, no qual tem atuado na equipa B, somando seis jogos e fazendo dois golos. É internacional Sub-17 francês e foi convocado para os últimos dois Europeus da categoria. Sternal é um extremo versátil, normalmente ocupa espaços interiores, podendo também atuar como um médio ofensivo de ligação. Com 1,75m, o extremo destro atua preferencialmente pela esquerda e destaca-se pela sua velocidade, técnica e capacidade de drible, sendo eficaz no 1x1 e com boa chegada a zonas de finalização. No fim desta época passou por uma lesão complicada (ligamento cruzado), mas com uma boa recuperação tem um futuro muito risonho pela frente.

-------------------------------------------

Franco Mastantuono – River Plate

Médio Ofensivo – 17 anos

É um dos jogadores em maior destaque na América do Sul, tem uma cláusula fixada em 45 milhões de euros e tem sido associado aos principais emblemas do futebol europeu, como é o caso do PSG (recente vencedor da Champions), o Manchester City, de Pep Guardiola, ou o Real Madrid. O jovem italo-argentino, formado no River Plate, tem batido vários recordes na sua equipa, sendo o terceiro jogador mais jovem a estrear-se e o mais jovem a marcar um golo. Já representou as seleções de Sub-17 e Sub-20 e durante este ano estreou-se na Seleção A. É um médio-ofensivo canhoto, destaca-se pelo passe e visão de jogo, aliando a isso o drible e a chegada a zonas de finalização. Para além disso, demonstra uma maturidade quer em termos de decisões, quer taticamente por ser sempre muito cumpridor dos posicionamentos, com uma disponibilidade defensiva muito grande.

-------------------------------------------

Isaque Silva – Fluminense

Médio Ofensivo – 18 anos

Isaque nasceu em São Paulo mas destacou-se na formação do carioca Fluminense, ao conquistar os títulos de campeão brasileiro de Sub-17 e a Copa do Brasil no mesmo escalão, sendo o melhor marcador e o jogador com mais assistências nestas competições. Este destaque fez com que o Fluminense o quisesse blindar a interesse de clubes europeus, com uma cláusula de 45 milhões de euros. O brasileiro é um médio ofensivo que se destaca pela qualidade de passe, visão de jogo e capacidade de chegada a zonas de finalização. Rápido e ágil, consegue ultrapassar os adversários em drible e no momento defensivo efetuar muitas recuperações. Estas qualidades fizeram com que se estreasse na época passada na equipa principal do Fluminense e nesta temporada já leva 11 jogos.

-------------------------------------------

Chris Rigg – Sunderland

Médio Centro – 17 anos

A história cinematográfica do Sunderland, em que desceu até à terceira divisão inglesa e este ano regressou à Premier League, permitiu que se descobrisse um enorme talento do futebol inglês, Chris Rigg. Fez toda a sua formação na equipa inglesa e estreou-se aos 15 anos. É também o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo na equipa principal do Sunderland, tendo-o feito com 16 anos. Comparado com Jordan Henderson, devido às qualidades na liderança da equipa, bem como na capacidade de trabalho que tem, Rigg destaca-se pelo passe e visão de jogo, podendo atuar como um médio mais defensivo ou como um médio de ligação. Com uma cláusula de rescisão estimada em 25 milhões de libras, tem despertado o interesse de grandes clubes europeus, incluindo Manchester United, Liverpool, Chelsea, Real Madrid e Borussia Dortmund.

-------------------------------------------

Jorthy Mokio – Ajax

Central/Médio Defensivo – 17 anos

O Ajax não é só conhecido por formar jogadores nascidos nos Países Baixos mas também por trazer jogadores de outros países com margem de progressão e potenciá-los de acordo com o seu modelo de formação. É o que acontece com Jorthy Mokio que veio do KAA Gent para a equipa B do Ajax. A sua ascensão à equipa principal foi rápida, tornando-se o segundo jogador mais jovem a jogar na Eredivisie pelo clube, apenas atrás de Clarence Seedorf. Na seleção também foi precoce e estreou-se aos 17 anos na equipa principal belga. Mokio é um jogador completo, podendo atuar como defesa central, médio defensivo ou lateral esquerdo, destaca-se pela sua leitura e interpretação do jogo, aliando a isso a velocidade, permitindo-o antecipar-se aos adversários e ganhar a maioria dos duelos. Para além da capacidade defensiva, o belga demonstra uma excelente visão de jogo, complementada com a qualidade de passe. Tem contrato com o Ajax até junho de 2027, sendo uma das maiores promessas do Ajax e do futebol belga.

-------------------------------------------

Marc Bernal – Barcelona

Médio Defensivo – 18 anos

Busquets é um médio defensivo que deixa muitas saudades em Camp Nou. No início desta época, apareceu um jovem nascido em Berga, que foi titular nos três primeiros jogos do campeonato e que se chama Marc Bernal Casas. Uma lesão nos ligamentos afastou-o para o resto da época mas a esperança de Bernal ser o novo Sergio Busquets continua viva. Bernal é um médio defensivo, fisicamente forte e com inteligência posicional acima da média. Estas características permitem que tenha uma excelente capacidade de antecipação e ganhar a maioria dos duelos. Com bola, tem uma visão de jogo e uma qualidade de passe que permitem trazer qualidade na construção ofensiva. É internacional jovem pela seleção espanhola e o Barcelona de forma a mantê-lo nas suas fileiras fixou uma cláusula de 500 milhões de euros.

-------------------------------------------

Emmanuel Mbemba – PSG

Defesa Central – 17 anos

A boa prestação da França no Europeu Sub-17 foi ofuscada pela derrota na final contra Portugal. Um dos principais pontos fortes da equipa francesa foi a organização defensiva ao longo da competição e para isso contribuiu um dos jogadores presentes no melhor onze da competição: Emmanuel Mbemba. Nasceu em França e chegou em 2023 à formação do PSG. Atualmente alinha pela equipa de Sub-19 e participou este ano na Youth League. A sua versatilidade permite-lhe atuar como defesa central ou lateral esquerdo, destacando-se pela sua estatura imponente, capacidade de antecipação e leitura de jogo. Consegue conciliar o seu posicionamento e a capacidade de desarme com a qualidade de passe na construção e a respetiva tomada de decisão. Estas características fazem com que seja um dos defesas centrais mais promissores do futebol europeu.

-------------------------------------------

Amara Diouf – Génération Foot

Extremo – 16 anos

O extremo senegalês dominou a CAN Sub-17 de 2023, na qual foi capitão e o melhor jogador da competição, levando a sua seleção à conquista da mesma. As suas exibições despertaram o interesse de grandes clubes europeus, sendo que poucos meses depois da prova tornou-se o jogador mais jovem da história do Senegal a jogar pela seleção principal, com apenas 15 anos. Considerado por muitos como uma das maiores promessas do futebol africano, Amara pode estar perto de assinar pelo Fenerbahce sendo que só pode ingressar no clube turco quando fizer 18 anos. Extremo destro que joga preferencialmente pelo lado esquerdo, é muito imprevisível e irreverente nas suas ações técnicas. Dotado de uma excelente relação com bola e uma capacidade técnica acima da média, com um drible curto e capaz de criar desequilíbrios em qualquer parte do campo. Procura muitos movimentos interiores, nos quais através da sua velocidade, mobilidade e 1x1 consegue tirar os adversários do caminho para depois entrar em zonas de finalização, para rematar ou para servir os colegas. É o dono da bola no que toca a livres, cantos e penalties, sendo muito eficaz nos lances de bola parada.

-------------------------------------------

Kendry Páez – Chelsea

Médio Ofensivo – 18 anos

A jóia equatoriana fez formação no Independiente del Valle e apareceu na equipa principal aos 15 anos de idade, tornando-se o mais jovem de sempre a marcar no campeonato local. As boas exibições ao serviço da equipa e nas seleções Sub-17 e Sub-20 fizeram com que o Chelsea o contratasse em junho de 2023, sendo que está previsto juntar-se ao plantel dos ‘Blues’ esta pré-temporada depois de já ter completado 18 anos. Em 2024 tornou-se o segundo jogador mais jovem da história a marcar na Copa América, na vitória por 3-1 contra a Jamaica. Pelo perfil técnico que apresenta também pode jogar como extremo, mas é no corredor central que o seu pé esquerdo faz magia. A qualidade no drible, o 1x1, a mobilidade, o remate, o passe e a visão de jogo são alguns dos predicados do jovem Kendry, que espalha um perfume sul-americano no meio campo ofensivo. Não se esconde do jogo, sempre disponível para receber, acelerar e criar desequilíbrios com a bola junto ao pé ou através de passes com selo de golo.