O Maisfutebol, em parceria com a ELEVEN SPORTS, ofereceu a dois dos seus leitores uma camisola oficial do Real Madrid e ainda uma bola oficial da Liga Espanhola, num passatempo lançado na última sexta-feira a propósito do Real Madrid-At. Madrid, que se jogou no fim de semana.

Vasco Costa, de Ovar, foi o vencedor da bola oficial da Liga Espanhola, enquanto Fábio Seicinha, de Queluz, foi o vencedor da camisola do Real Madrid.

Vasco Costa cumpriu todos os passos para ganhar a bola da Liga Espanhola e escreveu «Entre Real e Atlético, faz falta o Ronaldo, mas o Felix está frenético».

Já Fábio Seicinha ganhou a camisola do Real Madrid com o seguinte poema:

«Em Madrid,

Falar de derbies é falar de uma grande rivalidade,

Sabemos nós da qualidade das equipas,

Aqui não há austeridade!

Apesar de jogar na sua casa,

O Real não se apresenta bem no campeonato,

Sabemos que este jogo não terá público,

E isso não deixa de ser caricato.

Devido às restrições,

Todo o mundo vai ter que assistir em casa,

Um derby destes a acabar o dia,

Vai ser uma noite de arrasa!

Espero que o Real Madrid vença,

Sou fã incondicional,

Mas acima de tudo está o futebol,

Que seja um bom espectáculo excecional.

Obrigado pela oportunidade,

De participar neste belo passatempo.

Podia continuar a escrever,

Mas não vos vou fazer perder mais tempo!

Desejo a todos paz,

E saúde para todo o mundo,

Deste vosso amigo,

Um abraço profundo.»

Os vencedores serão contactados em breve para procedermos à entrega dos prémios.

