O clássico entre FC Porto e Benfica domina a edição 921 da MF TOTAL.



Mais logo, a partir das 23h45, temos uma viagem no passado até ao primeiro duelo entre os clubes no campeonato - com histórias deliciosas! -, a comparação setorial entre as duas equipas com o olhar de um dos treinadores portugueses mais experientes, uma reportagem com alguém que conhece dragões e águias na intimidade e a obrigatória entrevista de Rui Miguel Tovar no LOAD " " ENTER.



A fechar o espaço temos o Guia TV, bem como as rubricas e as opiniões da semana.



Mais logo, muito para ler na edição 921 da MF TOTAL. Perto da meia-noite.