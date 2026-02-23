O Famalicão colocou um travão na recuperação do Casa Pia e regressou ao 6.º lugar do campeonato. A formação minhota mandou na primeira parte e foi para o descanso em vantagem. Na segunda parte, os casapianos – já não perdiam há quatro jogos – esboçaram uma reação, mas acabaram por ser os famalicenses a matar o jogo. Mathias de Amorim abriu o marcador e Jojou fechou as contas.

Hugo Oliveira protagonizou duas alterações no onze depois da derrota em Alvalade. Mathias de Amorim regressou ao meio-campo, no lugar de Pedro Santos, e Abubakar rendeu Elisor na frente de ataque. Álvaro Pacheco imitou o homólogo famalicense e também mudou duas peças em relação à equipa que defrontou o Arouca. Os castigados Larrazabal e Cassiano forma rendidos por Prieto e Clau Mendes.

Os locais mandaram nos primeiros 45 minutos, não deixando os casapianos sair para o contra-ataque. Mathias de Amorim apareceu várias vezes em zona de finalização, mas só à terceira venceu o duelo a Sequeira. Antes, o guardião dos gansos aplicou-se para evitar o golo no primeiro remate; à segunda tentativa, o internacional sub-21 rematou por cima quando tinha a baliza escancarada.

O golo acabou por surgir à meia hora de jogo. Abubakar roubou o esférico na defesa, entregou a Gil Dias que desmarcou Amorim: à saída do guarda-redes forasteiro, picou a bola por cima e abriu o marcador. Vantagem justa dos minhotos perante a apatia forasteira.

No reatamento, Álvaro Pacheco deixou no balneário Ofori e lançou para jogo Mohamed. O Casa Pia surgiu na partida mais afoito, contudo, apesar das várias aproximações, nunca conseguiu incomodar verdadeiramente a baliza local. O melhor que a formação casapiana conseguiu foi acertar na trave, já perto do fim, num forte remate de Tiago Morais.

Na dança dos bancos, o treinador do Famalicão acabou por ser mais bem-sucedido. Joujou foi a jogo para sentenciar a partida. Excelente passe de Gustavo Sá a desmarcar Gil Dias na direita que, de trivela, colocou o esférico no segundo poste onde o francês atirou a contar. Vitória justa dos famalicenses, que souberam travar o ímpeto do ganso.

A FIGURA: Mathias de Amorim (Famalicão)

Regressou à titularidade e esteve em alta no Famalicão. Mathias de Amorim surgiu várias vezes em zona de finalização e, depois de muito tentar, acabou mesmo por quebrar o muro que estava na baliza casapiana. O médio, isolado por Gil Dias, não tremeu à saída de Sequeira e abriu o marcador. Esteve sempre muito ativo no miolo do terreno. Excelente jogo.

O MOMENTO: Trivela para golo

Gil Dias abriu o livro no golo que matou o jogo. O extremo recebeu a bola de Gustavo Sá, num passe a rasgar, e, de primeira, assistiu de trivela Joujou que apareceu ao segundo poste a finalizar. Passe de excelência a acabar com as esperanças casapianas.

POSITIVO: Exibição de Gil Dias

Se Mathias de Amorim esteve em alta, o mesmo se pode dizer de Gil Dias. O extremo fez as duas assistências para os golos do Famalicão. No primeiro, com um pequeno desvio tirou a bola do defesa forasteiro e isolou Mathias de Amorim; no segundo, como dissemos anteriormente, assistiu de trivela para o golo de Joujou.