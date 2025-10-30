O MAISFUTEBOL ajuda-o a não perder nenhuma notícia.

Para saber tudo o que interessa, basta-lhe seguir o nosso canal de WhatsApp: a forma mais rápida de chegar às notícias mais importantes (mas atenção, é só mesmo aquelas notícias verdadeiramente importantes).

O canal do Maisfutebol entrega-lhe as grandes notícias do dia, todas elas reunidas e resumidas num único local. Se pretender ser avisado do que de mais importante vai acontecendo no mercado de transferência, tanto em Portugal como lá fora, basta ligar os alertas: é só ativar o sininho das notificações no canal.

Siga o canal do Maisfutebol no Whatsapp aqui.