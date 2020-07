Nani sensibilizou-se com a cerimónia contra o racismo antes do início do jogo entre o Orlando City e o Inter Miami, da Liga norte-americana (MLS).

«Queremos mudar o mundo. Queremos um mundo melhor, queremos que as pessoas olhem para os outros sem desigualdades. Não há diferença entre ninguém. Não deve haver discriminação, seja no futebol ou na sociedade. Penso que a atuação no início do jogo foi bonita. Foi um momento emocional para os que lá estavam», considerou Nani, citado pela sua assessoria de imprensa.

O extremo português, que foi o homem do jogo de quarta-feira à noite, com uma assistência e um golo nos descontos (90+7), que permitiram ao Orlando City vencer o dérbi, na retoma da MLS, falou na emoção que sentiu de «forma intensa».

«Todos deviam parar por um minuto e pensar que todos nós podemos fazer para provocar alterações no mundo. Devemos pensar nos nossos filhos e no futuro deles, porque precisamos ensiná-los a comportar-se de forma correta, a serem pessoas melhores e a ajudar a criar um mundo melhor. E é este o meu pensamento sobre estes tempos difíceis», acrescentou.

Antes de se iniciar o jogo em Orlando, mais de cem jogadores de várias equipas participaram na poderosa cerimónia.