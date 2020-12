O Columbus Crew, equipa do português Pedro Santos, sagrou-se campeão da Liga norte-americana de futebol (MLS), ao vencer por 3-0 o Seattle Sounders, que procurava o bicampeonato.

Sem o português, infetado com covid-19, e sem o norte-americano Darlington Nagbe, pelo mesmo motivo, o Columbus Crew não se ressentiu da ausência de dois dos seus principais jogadores e conseguiu uma vitória categórica frente ao campeão da época passada, sobretudo graças à exibição de Lucas Zelarayan, que bisou.

O argentino inaugurou o marcador aos 25 minutos e repetiu a dose aos 82. Derrick Etienne fez o outro golo do encontro, aos 31.

A jogar em casa, no Mapfre Stadium, em Columbus, no estado do Ohio, diante de 1.500 espectadores por causa da pandemia de covid-19, aquela que é uma das equipas fundadoras da MLS celebrou o segundo título da sua história, depois do conquistado em 2008.

«Quando temos uma visão que é forte, quando damos valor ao nosso objetivo e temos um grupo de rapazes que adere a tudo isso, ninguém nos pode impedir de chegar lá», disse o treinador Caleb Porter.

Já Pedro Santos, de 32 anos, que marcou oito golos em 26 jogos na quarta temporada pelo Columbus Crew, festejou o êxito dos seus colegas nas redes sociais, com uma fotografia e a legenda «Campeões da MLS 2020».