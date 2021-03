Emprestado pelo Chelsea ao FC Porto até ao final da época, Malang Sarr afirma que ter vindo para os dragões foi a solução perfeita.

«Estava a treinar com o Chelsea antes de ser emprestado. Ser cedido fazia parte do plano. Tinha de ser honesto comigo próprio, a minha temporada no Nice acabou em março e não iria impor-me de imediato no Chelsea», explicou o defesa francês de 22 anos, em declarações ao L´Equipe.

«Esta foi a solução perfeita, porque eu queria fazer uma época num clube de topo como o FC Porto, ser bem-sucedido e depois regressar ao Chelsea para agarrar um lugar».

Com a camisola dos dragões, Malang Sarr fez 19 jogos e marcou um golo.