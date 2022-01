Cabo Verde garantiu, esta quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final da CAN, pelo facto de ser um dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos.



Os Tubarões Azuis terminaram no terceiro posto do grupo A com quatro pontos e, com os resultados desta noite, garantiram o apuramento à fase a eliminar. Sudão e Comores, terceiros do grupo D e C respetivamente, já não podem ultrapassar a seleção cabo-verdiana.

Em idêntica situação está o Malawi, que terminou o grupo B em terceiro, também com quatro pontos, e tem lugar garantido nos oitavos de final.