A seleção marroquina de futebol apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça das Nações Africanas, ao vencer por 2-1 a congénere do Malawi.

Apesar do triunfo, a equipa de Marrocos até entrou a perder fruto de um golo de Gabadinho Mhango, após passe de John Banda, aos sete minutos.

Em cima do intervalo, já nos descontos da primeira parte, Youssef En Nesyri fez o empate. A assistência foi de Amallah.

A partida ficou decidida a 20 minutos dos 90, com uma obra de arte de Achraf Hakimi, lateral-direito do PSG, de livre direto.

Ora veja:

Na próxima eliminatória da CAN, Marrocos terá pela frente o vencedor do encontro entre o Egito, de Carlos Queiroz, e a Costa do Marfim.