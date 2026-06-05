Tony da Silva foi oficializado, esta sexta-feira, como o novo selecionador do Mali.

Através das redes sociais, a Federação Maliana de Futebol confirmou a chegada do técnico português, que aos 45 anos assume pela primeira vez um projeto enquanto selecionador. A escolha de Tony da Silva resulta de um «processo de recrutamento» entre os dias 28 de abril e 26 de maio, tendo cumprido «os principais critérios» definidos pela comissão.

Após pendurar as chuteiras em 2015, iniciou a carreira de treinador na Oliveirense, tendo sido adjunto na equipa técnica dos Camarões e coloca assim um ponto final na ligação com os romenos do Politehnica Iasi.

Leia aqui o comunicado na íntegra: