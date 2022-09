O Malmo recebe o Sporting de Braga a partir das 17h45 de quinta-feira, no Estádio Eleda, na primeira jornada do grupo D da Liga Europa.

«O Sporting de Braga é uma equipa boa com bola e temos de ser compactos defensivamente. Na ‘Europa’, se errarmos somos severamente punidos, pelo que temos que explorar os pontos fracos deles. É muito sobre tornarmo-nos cínicos no nosso jogo. É importante os adversários voltarem a sentir que é difícil vencer aqui», disse Age Hareide, apresentado na terça-feira como novo técnico dos suecos.

Trata-se de um regresso do treinador norueguês de 68 anos ao Malmö, que orientou em 2014 e 2015: «Todos devem saber o que significa jogar e representar este clube. Muitos bons jogadores novos entraram, mas quando as coisas não fluem e não se ganha, fica difícil para os novos entrarem no grupo.»

«Preciso ver alguns dos jogadores nos treinos antes de avaliar que papel eles podem desempenhar e o que podem alcançar em campo. Não podemos esperar que tudo funcione perfeitamente amanhã [quinta-feira], não podemos ter esse tipo de exigência. Mas, vamos tentar e vamos melhorar daqui para frente. Quando uma equipa perde, adquire uma crença negativa, quanto ganha constrói uma crença positiva. É o jogo psicológico que é tão fascinante no futebol», finalizou Age Hareide