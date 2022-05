O Belenenses, na sequência da despromoção à II Liga, vai deixar de jogar no Estádio Nacional, no Jamor. A SAD liderada por Rui Pedro Soares chegou a acordo com o Atlético Clube da Malveira para a utilização das instalações do clube do concelho de Mafra.

Assim, na temporada 2022/23, o Belenenses deve utilizar o Estádio das Seixas, diminuindo a despesa em comparação com os valores associados à utilização do Jamor. Como o Maisfutebol escreveu, o promovido Casa Pia deve iniciar a próxima época no Estádio Nacional.

Em comunicado, o AC Malveira confirma o acordo, garantindo ainda que não há nesta altura qualquer acordo para uma fusão entre as duas entidades.

O Atlético Clube da Malveira disputou a 1.ª divisão da Associação de Futebol de Lisboa na época 2021/22, terminando na quinta posição.