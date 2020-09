Rúben Dias só foi apresentado oficialmente pelo Manchester City nesta terça-feira, mas a namorada já veste a camisola da equipa inglesa.

April Ivy partilhou nas redes sociais uma imagem de uma vídeochamada com o jogador, e aparece já vestida a rigor, pouco depois de oficializada a transferência.

«A vida tem sido uma loucura nestas últimas semanas. Houve muitas mudanças, tanto na minha carreira como na do Rúben, e só queria agradecer todo o apoio e as mensagens carinhosas», escreveu a cantora noutra publicação no Instagram, na qual aproveitou para anunciar que em breve sairá uma nova canção.

April Ivy já confessou que agora vai dividir o tempo entre Lisboa, Manchester e Londres, onde já estava regularmente em trabalho. A cantora até aproveitou as redes sociais para pedir sugestões de estúdios de gravação em Manchester.