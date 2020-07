Bruno Fernandes brilha agora em Inglaterra, tendo conseguido este domingo ajudar o Manchester United a chegar ao terceiro lugar (quando ele foi contratado a equipa estava no sétimo posto), mas não abandonou por completo o Sporting.

Pelo menos nas caneleiras, as cores leoninas continuam a estar presentes. Uma fotografia do Manchester United mostrou-o, podendo ver-se as cores e o símbolo leoninos nas chuteiras com que Bruno Fernandes defrontou o Leicester.