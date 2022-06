Fábio Cardoso casou-se com a companheira Cátia Alexandra no sábado, numa cerimónia realizada na cidade do Porto e que contou com a presença de vários jogadores de futebol, como seria de esperar.

O defesa-central do FC Porto partilhou o momento com atuais e antigos companheiros de equipa, entre dragões e jogadores que partilharam o balneário do Santa Clara com Fábio Cardoso.

Um dos dragões presente foi Wilson Manafá e o lateral direito acabou por sair pressionado da cerimónia, com muito humor à mistura. É que a namorada Jéssica Jeremias apanhou o bouquet atirado pela noiva, com o simbolismo que esse gesto acarreta.

«Só não devias pegar o bouquet, mas tranquilo», atirou Manafá nas redes sociais, entre gargalhadas. «Agora já era, meu amor», respondeu a companheira, enquanto vários seguidores do casal exigiram de imediato um pedido de casamento ao defesa do FC Porto.