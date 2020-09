Rúben Dias é o novo jogador do Manchester City e vai conhecer o terceiro clube da carreira, depois de ter representado o Benfica durante 12 anos e o Estrela da Amadora, na formação.

Na apresentação do internacional português, os citizens recordaram o percurso do jovem, mas deram o Estrela da Amadora como... extinto.

Ora, agora a competir no Campeonato de Portugal, depois da fusão com o Sintra Football, o emblema da Reboleira chamou a atenção ao clube inglês.

«A contrário do que é erroneamente afirmado no site oficial do Manchester City, o Estrela da Amadora não está extinto. Tem, sim, muito orgulho em ter ajudado a formar jovens atletas de excecional qualidade, como o Rúben Dias, entre outros. Está, sim, de volta aos bons tempos, a encetar a caminhada de regresso ao nosso lugar», escreveu o Estrela, nas redes sociais.