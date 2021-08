O Manchester City comunicou através das redes sociais a suspensão do defesa francês Benjamin Mendy. A ação do campeão inglês surge depois de o jogador ser indiciado pela polícia britânica de quatro crimes de violação e um de abuso sexual.

«O assunto está sujeito a um processo legal e, por isso, o clube não irá fazer qualquer outro comentário até ao fim da investigação», lê-se no comunicado dos «citizens».



Os alegados abusos terão acontecido entre outubro de 2020 e agosto de 2021, lê-se no comunicado da Polícia de Cheshire. De acordo com a mesma fonte, Mendy está sob custódia e será presente a tribunal esta sexta-feira.

Benjamin Mendy joga em Inglaterra desde 2017.