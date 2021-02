O futebolista português João Cancelo, do Manchester City, está nomeado para jogador da semana na Liga dos Campeões, após os quatro jogos que fecharam a primeira mão dos oitavos de final, na terça e na quarta-feira.

Cancelo foi um dos protagonistas da vitória do Manchester City ante o Borussia Mönchengladbach (0-2), destacando-se no capítulo do passe e com uma assistência para o golo de Bernardo Silva, no jogo que decorreu na Hungria.

Além do lateral-direito, os três outros nomeados são Olivier Giroud, que deu a vitória ao Chelsea com um golaço de «bicicleta» ante o Atlético de Madrid (0-1), Robert Lewandowski, que marcou um golo no triunfo do Bayern Munique ante a Lazio (1-4), bem como Ferland Mendy, autor do golo da vitória do Real Madrid ante a Atalanta (0-1).