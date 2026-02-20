Os alegados insultos racistas de Prestianni a Vini Jr. durante o Benfica-Real Madrid desta semana correram Mundo e marcam as conferências de imprensa dos principais clubes europeus. Nesta sexta-feira, à margem da antevisão à receção ao Newcastle, Pep Guardiola comentou o caso.

«Não é a cor da pele que faz de nós melhores. Há muito trabalho por fazer. O racismo está em todo o lado. O racismo não é uma questão do tom da pele, é sobre comportamentos. As escolas são os lugares ideias para mudar comportamentos. Paguem mais aos professores. Não aos futebolistas. Os professores e os médicos devem ser os profissionais mais bem pagos da sociedade, de longe. Não os treinadores.»

O Manchester City é “vice” da Premier League, a cinco pontos do líder Arsenal e com um jogo em atraso. Neste sábado, às 20 horas, há receção ao Newcastle (10.º).