O Manchester City lamentou o comportamento de Benjamin Mendy, por organizar uma festa de Ano Novo em casa, infringindo o protocolo de prevenção por causa do novo coronavírus.

Mendy não seguiu as regras impostas, num momento em que o Manchester City informou também este domingo que mais um jogador, Eric Garcia, testou positivo, elevando para seis os casos no plantel às ordens de Pep Guardiola.

Benjamin Mendy terá convidado um chef, juntamente com mais duas pessoas, amigas da sua companheira, para festejarem na sua casa a passagem de ano, de acordo com informações avançadas pelo jornal The Sun.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a situação não é permitida no norte de Inglaterra, onde é proibido que pessoas de diferentes famílias se misturem em ambientes fechados.

«O clube está ciente da quebra no protocolo da covid-19 na véspera de Ano Novo, que envolveu Benjamin Mendy», referiu o City, acrescentando que, apesar de existir alguma informação desadequada na imprensa, está desapontado com o jogador e irá averiguar internamente a situação.

O representante do jogador disse que Mendy compreende que infringiu o protocolo e pede desculpa por isso, tendo já sido testado ao novo coronavírus, com o Manchester City a acompanhar a situação.

No sábado, também José Mourinho e o Tottenham se mostraram desiludidos com Reguilón, Erik Lamela e Lo Celso, que se juntaram nas festividades natalícias, num encontro em que esteve também presente Manuel Lanzini, que mereceu iguais críticas do seu clube, o West Ham.

Durante a semana, o jogo entre Tottenham e Fulham foi adiado devido a vários casos positivos na equipa de Ivan Cavaleiro, bem como a receção do Everton ao Manchester City, e no sábado foi decidido adiar o jogo deste domingo entre Burnley e Fulham.

O Fulham, que teve estes dois últimos jogos adiados, está a investigar também uma alegada quebra de protocolo, depois de terem aparecido nas redes sociais fotografias do sérvio Aleksandar Mitrovic com o seu compatriota Luka Milivojeviv, e as respetivas famílias, na noite de passagem de ano.