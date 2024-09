Não foi meigo Bernardo Silva após o empate do Manchester City frente ao Arsenal (2-2), no domingo, em jogo da quinta jornada da Premier League.

Após o final da partida, e em declarações à TNT Sports e à ESPN Brasil, o internacional português acusou os gunners de anti-jogo e criticou a postura permissiva do árbitro.

«Um grande Clássico? Mais ou menos. Só uma equipa veio para jogar futebol. A outra veio jogar nos limites do que era possível fazer e, infelizmente, o árbitro deixou fazer. No final de contas, um empate. O melhor que conseguimos dentro das circunstâncias. Não estamos felizes, queríamos os três pontos, mas pessoalmente, estamos satisfeitos com a forma como viemos e enfrentámos o jogo. Felizmente, entramos em todos os jogos para ganhar», começou por dizer.

«Começou logo no primeiro segundo, vimos logo o que ia acontecer. Acabámos por ter um jogador lesionado [Rodri], em que em dez minutos o mandaram duas vezes ao chão. O primeiro golo que sofremos acontece depois de o árbitro chamar o nosso capitão e não o deixar recuperar posição. O segundo já é o bloqueio do costume ao nosso guarda-redes, que o árbitro permitiu. E depois uma data de eventos que o árbitro foi permitindo. Perdas de tempo.... O que me incomoda mais é as reuniões que temos com a Federação Inglesa no início das épocas. Dizem que vão controlar estas situações, mas não vale de nada. Falam, falam, mas não acontece nada», acrescentou.

Depois, Bernardo foi questionado sobre as diferenças entre a rivalidade com o Arsenal e com o Liverpool: «O que é diferente? Não sei… Talvez o facto de Liverpool já ter ganho um campeonato e o Arsenal não. O Liverpool venceu uma Champions, o Arsenal não. O Liverpool sempre jogou cara a cara contra nós. Desse ponto de vista os duelos com o Liverpool não são iguais aos que temos com o Arsenal. Por isso, sim, é uma rivalidade diferente.»