Bernardo Silva abordou o momento atual do Manchester City e revelou que o nível de sucesso alcançado nos últimos anos moldou a percepção da equipa que agora passa por uma fase complicada.

«Não estamos habituados a perder tantos jogos. Estabelecemos padrões tão elevados nos últimos oito ou nove anos e agora estamos a passar por uma fase difícil», começou por dizer o português ao Manchester Evening News, numa ação de solidariedade na cidade inglesa.

«Toda a gente sabe que temos qualidade para começar a obter melhores resultados, porque foi por isso que ganhámos quatro títulos consecutivos da Premier League, tendo sido os únicos a fazê-lo. Vamos continuar a lutar e a trabalhar arduamente. Temos o nosso estilo de jogo, os nossos princípios e temos de nos manter fiéis a ele e trabalhar mais do que nunca. Sabemos que estamos a perder jogadores por lesão, mas não podemos usar isso como desculpa e temos de nos manter unidos como um grupo para nos adaptarmos a este período. Os nossos adeptos têm sido inacreditáveis, em casa e fora, e tudo o que queremos é fazê-los felizes.», acrescentou depois.

Apesar da fase pela qual o clube passa, Pep Guardiola deu dois dias de folga à equipa no início da semana e o internacional português de 32 anos revelou que esses fatores têm para o bem estar dos atletas, independentemente de tudo.

«É raro termos uma semana sem jogo a meio da semana! O Pep sempre foi ótimo a dar-nos dias de folga e todos nós precisávamos de segunda e terça-feira para passar tempo com as nossas famílias e entes queridos. O facto de não haver jogo a meio da semana permite-nos ter mais tempo de preparação para um jogo muito difícil no Villa Park. Passar tempo com a família e os entes queridos é muito importante para mim. Pode afastar-nos das exigências e pressões do futebol, o que é bem-vindo quando temos um jogo de três em três dias.» finalizou.