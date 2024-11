O internacional português Bernardo Silva reconheceu que tem «boas memórias» da vitória por 5-0 ante o Sporting em fevereiro de 2022, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, um jogo em que bisou, mas defende que o momento atual é diferente no reencontro entre as duas equipas, na 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

«Não costumo bisar, mas seria bom [repetir]. São boas memórias, porque nos qualificámos e foi um bom jogo aqui para nós, mas são equipas diferentes, as duas equipas mudaram jogadores. Acredito que o Sporting está mais forte agora, costumo segui-los e devido ao momento, pelas lesões que temos, embora não sejam desculpa para mim, vai ser um jogo difícil», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão, esta segunda-feira, elogiando o «enorme» trabalho de Amorim nos leões, bem como da estutura.

«Antes de ele chegar, o Sporting vinha de um período de quase 20 anos sem ganhar a Liga e desde que ele está lá, não só ele, mas também o presidente e o diretor-desportivo, parece que estão todos na mesma direção e quando as pessoas são competentes e vão no mesmo caminho, as hipóteses de fazer bem o trabalho são mais altas. E como treinador, taticamente podem ver que é muito bom, vemos como prepara a equipa, não foi de altos e baixos, foi melhor e melhor a cada época. Eles estão a voar na liga portuguesa e vai ser difícil batê-los amanhã», assumiu.

«Quanto ao trabalho como treinador, os resultados estão à vista, ele mudou completamente, não só ele, mas muito também ele, o paradigma do Sporting. Hoje, na minha opinião, é a melhor equipa a jogar em Portugal, de longe», referiu ainda.

Bernardo, confesso adepto do Benfica, disse ainda que vai ser um jogo especial por vários motivos. Vai ser especial para mim, porque a minha mãe, por exemplo, é adepta do Sporting, assim como alguns dos meus melhores amigos. Espero estar do lado da vitória», referiu Bernardo.