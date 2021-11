Bernardo Silva foi eleito o jogador do mês de outubro do Manchester City.

Numa votação dos adeptos dos citizens com mais de oito mil votos, o médio português, que também recebeu o prémio em setembro, superou Phil Foden e João Cancelo. Bernardo Silva recebeu 45% dos votos, contra os 44% de Foden.

O português tornou-se assim no primeiro jogador a vencer o prémio em meses sucessivos desde Aguero, em agosto e setembro de 2019.

