Bernardo Silva e Rúben Dias festejaram nas rede sociais a conquista da Taça da Liga inglesa. O Manchester City venceu o troféu, após derrotar o Tottenham, com João Cancelo e Rúben Dias no onze e Bernardo Silva a entrar nos instantes finais.

«Primeiro troféu com este clube incrível e também um significado especial por jogar perante os adeptos pela primeira vez! Vamos City!!», escreveu Rúben Dias, partilhando uma foto com a Taça.

Recorde-se que estavam oito mil adeptos nas bancadas do Estádio de Wembley.

First trophy with this amazing club and also special meaning for meeting the fans for the first time! Let’s goooo City!! 🥇🏆 pic.twitter.com/L1J0LgeR93