Os três jogadores portugueses do Manchester City - Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias - contaram com apoio especial no duelo com o Aston Villa (3-2), neste domingo, que confirmou os «citizens» como vencedores da Premier League.

Inês Degener Tomaz e Daniela Machado, companheiras de Bernardo Silva e João Cancelo, respetivamente, marcaram presença no Etihad Stadium, assim como a filha do lateral.

Já Rúben Dias, que terminou a relação com a cantora April Ivy em 2021, festejou a conquista do título inglês com os familiares, que também acompanharam a par e passo as emoções fortes do jogo frente ao Aston Villa

