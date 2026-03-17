742 jogos oficiais, zero vermelhos. Até hoje. Bernardo Silva foi expulso por vermelho direto na receção do Manchester City ao Real Madrid na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Num jogo em que os 'citizens' tentavam fazer a reviravolta face a uma derrota por 3-0 na primeira mão, em Madrid, o jogo começou mal para os ingleses. Bernardo evitou um golo de Vinicius Júnior com o braço (exatamente no sítio da braçadeira de capitão) e acabou expulso após consulta do VAR.

Passavam apenas 20 minutos de jogo e Vinicius Júnior viria a marcar na conversão da grande penalidade. Com a aparente despedida de Bernardo no final da temporada, este poderá ter sido o último jogo do português com a camisola do City na Champions.