Bernardo Silva abriu o marcador do Manchester City-Birmingham, para a Taça de Inglaterra, com um pontapé fantástico.

O internacional português atirou de primeira, em vólei, num remate espetacular, com a perna esquerda a ter de subir alto para pontapear a bola, após um alívio da defesa visitante, depois de João Cancelo colocar na área.

Depois do golaço aos oito minutos, Bernardo Silva bisou no jogo ao corresponder a um passe de Kevin de Bruyne e a colocar o ManCity a vencer por 2-0 com um toque de pé direito.