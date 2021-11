O Manchester City confirmou o favoritismo frente ao Brugges (4-1), no Grupo A da Liga dos Campeões, e está a um ponto dos oitavos de final. O PSG empatou com o Leipzig (2-2) e caiu para o segundo lugar do grupo.

Houve vários portugueses em destaque nas duas partidas e nem sempre pela positiva.

João Cancelo fez três assistências na vitória do City sobre o Brugges. A primeira para o golo de Phil Foden, que fez o 1-0 e, a segunda para Ryad Mahrez. O argelino fez o 2-1, depois de os belgas terem empatado num autogolo de John Stones, após intervenção de Bernardo Silva. Sterling fez o 3-1 e Cancelo surgiu de novo para outro passe para golo, desta feita para Gabriel Jesus fazer o 4-1 final.

O City é, assim, primeiro classificado, pois o PSG empatou na Alemanha frente a um Leipzig que entrou a vencer com um golo de Christopher Nkunku, que pediu desculpa ao antigo clube. Depois, Danilo cometeu penálti sobre André Silva, mas o avançado português falhou a grande penalidade.

A recuperação do PSG chegou por Wijnaldum, que com um bis pôs o PSG na liderança. No entanto, Szoboszla empatou de grande penalidade e deixou os alemães com a esperança de ainda chegarem à Liga Europa, uma vez que os oitavos de final da Liga dos Campeões são impossíveis.