O Sporting contou esta quarta-feira, horas antes do jogo ante o Manchester City, com apoio especial no hotel: o futebolista português Bruno Fernandes, ex-leão e atualmente no Manchester United, visitou a comitiva leonina e reencontrou antigos companheiros de equipa.

Nas fotografias divulgadas pelos leões, é possível ver Bruno à conversa com Sebastián Coates e Luís Neto, mas também com o diretor-desportivo Hugo Viana ou o treinador-adjunto Emanuel Ferro, em ambiente de aparente boa disposição.

Há pouco mais de dois anos em Manchester, ao serviço do United, Bruno aproveitou a ida do Sporting até bem perto de sua casa para um reencontro. Bruno, recorde-se, jogou no Sporting duas épocas e meia, entre o início de 2017/2018 e meio da época 2019/2020.

Nos leões, Bruno fez 63 golos em 137 jogos oficiais, tendo mesmo participado em 115 golos pela equipa verde e branca.

O Manchester City-Sporting tem arbitragem do turco Halil Umut Meler e arranca a partir das 20 horas desta quarta-feira.

