Rodri, médio do Manchester City, lesionou-se no passado domingo, no empate a duas bolas com o Arsenal, e esta quarta-feira irá ficar a conhecer o tempo de paragem.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, após a vitória frente ao Watford (2-1) na Taça da Liga, Pep Guardiola confessou que o clube está à espera da decisão dos médicos em relação à operação que o futebolista necessita, mas que Rodri vai «ficar fora por um longo período de tempo».

«Infelizmente ele magoou-se, mas não consigo dizer quanto tempo irá parar. Estamos à espera dos últimos telefonemas dele e dos médicos para saber o que definitivamente tem e o tipo de cirurgia que precisa fazer. Esperamos saber hoje à noite ou amanhã (quarta-feira)», referiu o treinador.

«Ele está bem. Está forte, mas triste, claro. Está à espera da decisão final do que tem de fazer. Não queremos a lesão, mas teremos uma boa temporada. Espero muito dos meus jogadores e tenho o dever de encontrar uma solução, mesmo que Rodri seja insubstituível», acrescentou ainda.

De referir que Rodri é uma peça fulcral no meio campo do Manchester City. Esta temporada fez um total de três jogos.