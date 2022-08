O Manchester City arrasou o Bournemouth na 2.ª jornada da Premier League 2022/23, resolvendo o encontro na primeira parte (4-0). Gundogan, De Bruyne, Foden e Jefferson Lema (p.b.) marcam os golos do triunfo do campeão inglês.

Pep Guardiola trocou Grealish por Foden, manteve João Cancelo e Rúben Dias no onze e deixou Bernardo Silva no banco de suplentes pelo segundo jogo consecutivo - o português entrou ao minuto 65. O técnico manteve a aposta em Gundogan e seria precisamente o alemão a inaugurar a contagem, após excelente tabela com Haaland (19m).

Pouco depois, foi a vez de Kevin De Bruyne começar a espalhar a sua tremenda classe. O belga recebeu de Phil Foden sobre a direita, desequilibrou um adversário com uma finta de corpo e finalizou de trivela, à entrada da área, sem hipóteses para Mark Travers (31m).

VÍDEO: o golaço de Kevin de Bruyne:

De Bruyne quis devolver a gentileza e abriu caminho para o 3-0 com uma assistência pelo meio das pernas de um defesa do Bournemouth, permitindo o festejo de Foden ao minuto 37. Tudo resolvido ainda antes do intervalo.

O Manchester City geriu o ritmo do encontro na etapa complementar, Guardiola foi gerindo a equipa - Haaland, por exemplo, saiu com cara de poucos amigos por não ter conseguido marcar - e ainda sobrou tempo para um grande lance de João Cancelo, já no último quarto de hora (79m). O lateral português bailou na área contrária, foi ganhando espaço e cruzou rasteiro para Bernardo Silva, mas foi Jefferson Lema a desviar para o fundo da própria baliza, com um corte infeliz.

VÍDEO: o grande lance de João Cancelo no 4-0: