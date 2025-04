Ederson, guarda-redes do Manchester City, assumiu a superstição que tem em qualquer encontro, numa entrevista concedida ao Football Focus.

«Só tenho uma superstição. Jogar todos os jogos com os mesmos boxers. Oito anos com os mesmo boxers» , referiu o guarda-redes, de 31 anos, para espanto do interlocutor, que soltou um «não devem estar em boa forma».

Ederson chegou aos citizens na época 2017/18 proveniente do Benfica, onde conquistou duas Ligas portuguesas e uma Taça de Portugal.

Pelo Manchester City conquistou seis Ligas Inglesas, uma Champions, uma Supertaça Europeia, um Campeonato do Mundo de Clubes, duas Taças de Inglaterra e três Taças da Liga.