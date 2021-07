O Manchester City apresentou esta quinta-feira o equipamento alternativo para a temporada 2021/22.

Produzido com um processo especial para reduzir o consumo de água, o novo equipamento homenageia a organização do clube, a Cityzens Giving, que usa o futebol para aumentar a consciencialização e o acesso à água potável em todo o mundo.

A nova camisola apresenta gotas de água em todo o design, enquanto o emblema do clube, do fabricante e dos patrocinadores apresentam cores luminosas, lembrando o efeito da passagem da luz através das gotas de água. Veja as imagens na galeria associada.