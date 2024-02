São 22 golos em 28 jogos, mas ainda assim, Erling Haaland tem recebido algumas críticas esta temporada.

Ora, esta terça-feira, no final da vitória do Manchester City frente ao Brentford (1-0), Pep Guardiola saiu em defesa do avançado norueguês, o qual teve uma semana difícil devido à morte da avó.

«Não critiquem os avançados de topo que marcam muitos golos porque eles vão calar-vos a boca, isso é certo. Mais tarde ou mais cedo, ele [Haaland] aparece. Se tiver de escolher um jogador para finalizar, escolho-o a ele», começou por dizer o treinador catalão, citado pela BBC Sport.

«Ele esteve de fora durante dois meses e não está na sua melhor forma. Além disso teve uma semana incrivelmente difícil porque perdeu a avó. Isso não é fácil para um ser-humano», continuou.

O Manchester City venceu o Brentford por 1-0, precisamente com um golo de Haaland, que lhe permitiu bater mais um marco histórico na Premier League.