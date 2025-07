Erling Haaland celebrou, esta segunda-feira, o 25.º aniversário. No entanto, o dia não foi apenas de celebração.

Entre mensagens de parabéns de colegas e amigos, o avançado do Manchester City partilhou uma mensagem que recebeu num tom, no mínimo, bastante desagradável.

O internacional norueguês partilhou a mensagem nas histórias do Snapchat, sem esconder o conteúdo nem o responsável. «Espero que morras brevemente. Pareces um sem abrigo retardado. Vai-te matar», escreveu o indivíduo.

Haaland, mesmo que denunciando o ato prontamente, optou por responder com sarcasmo. «Obrigado por uma mensagem de parabéns tão amorosa, Will McHale! Espero que os teus pais estejam orgulhosos desta mensagem que me deixaste», disse o jogador, que tinha acabado de fazer 25 anos.