Bernardo Silva e Rúben Dias passaram o início da semana em viagem para Portugal, integrados na comitivia do Manchester City que empatou no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto. Ora por isso as namoradas acabaram por ficar sozinhas em Inglaterra, tendo aproveitado para se divertirem juntas.

April Ivy, a cara metade de Ruben Dias, e Inês Deneger Tomaz, a mais que tudo de Bernardo Silva, são amigas e frequentemente trocam elogios através das redes sociais. Quando estão em Inglaterra costumam juntar-se e na última terça-feira juntaram-se para ir passear e conhecer a cidade de Manchester.

Curiosamente, April Ivy já viajou para Londres, onde passa grande parte do tempo em trabalho, ela que é cantora e tem previsto para breve o lançamento de mais um single.