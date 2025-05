O Manchester City triunfou na derradeira jornada da Premier League, na visita ao Fulham de Marco Silva (2-0). Na tarde deste domingo, Rúben Dias, Matheus Nunes, Nico González e Bernardo Silva foram titulares no Man City, enquanto o ex-Benfica Jiménez começou de início nos londrinos.

Num encontro equilibrado, o médio Gündogan inaugurou o marcador, aos 21 minutos. Na etapa complementar, entre ameaças dos anfitriões, Haaland encerrou a contenda aos 72m, de penálti, alcançando o 22.º golo no campeonato.

Desta forma, os comandados de Guardiola terminam no 3.º lugar, com 71 pontos, juntando-se a Liverpool, Arsenal, Chelsea e Newcastle nas vagas para a Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Fulham de Marco Silva termina no 11.º lugar, com 54 pontos.

Contas pela Europa encerradas

Na visita ao Nottingham de Nuno Espírito Santo, o Chelsea venceu por 1-0. Num encontro que contou com Pedro Neto a titular nos “Blues” e Jota Silva suplente utilizado nos anfitriões, o único golo surgiu aos 50 minutos, quando o avançado português serviu o defesa Levi Colwill.

Assim, o Chelsea sobe a 4.º, com 69 pontos. Por sua vez, o Nottingham termina a Liga na mó de baixo, no 7.º lugar (Liga Conferência), com 65 pontos. A zona Champions ficou a um ponto.

De resto, o Newcastle encaixou uma derrota caseira ante o Everton de Beto (13.º), perdendo por 1-0.

Ainda assim, os “Magpies” estacionaram no 5.º lugar, com 66 pontos, um de vantagem sobre o Aston Villa (6.º), que perdeu na visita ao Man United e fica condenado a competir na Liga Europa.

De recordar que o Crystal Palace (12.º) também vai disputar a Liga Europa, uma vez que conquistou a Taça de Inglaterra.

Liverpool empata, Arsenal vence

De destino definido, os novos campeões registaram a quarta ronda sem vencer, desta feita empatando na receção ao Crystal Palace, por 1-1. O avançado Diogo Jota foi suplente utilizado, sendo lançado aos 62 minutos.

O egípcio Salah evitou o desaire, com o 29.º golo na Premier League. Assim, o Liverpool encerra a temporada com 84 pontos, dez de vantagem sobre o Arsenal.

Os “Gunners” resistiram e triunfaram na visita ao despromovido Southampton (20.º), por 2-1.

Depois da conquista da Liga Europa, uma derrota caseira

O Tottenham foi goleado na receção ao Brighton, por 4-1. Entre os anfitriões, o lateral Pedro Porro (ex-Sporting) foi totalista. Apesar do penálti convertido por Solanke aos 17 minutos, a reação das “Gaivotas” não se fez tardar.

A partir dos 51m, Hinshelwood (2), O’Riley e Diego Gómez operaram a reviravolta.

Assim, o Brighton terminou no 8.º lugar, com 61 pontos, a quatro da zona europeia. Por sua vez, o Tottenham foi 17.º, com 38 pontos.

Wolves empatam, Bournemouth vence

Em casa, Vítor Pereira empatou a um golo contra o Brentford. Nos “Lobos”, José Sá, Toti Gomes, Nélson Semedo e Gonçalo Guedes foram titulares, enquanto Rodrigo Gomes foi suplente utilizado.

A igualdade deixa os Wolves no 16.º lugar, com 42 pontos, a 14 do Brentford (10.º).

Por fim, Evanilson (ex-FC Porto) foi titular na vitória caseira do Bournemouth (9.º) sobre o já despromovido Leicester (2-0), equipa na qual o lateral Ricardo Pereira (ex-FC Porto e V. Guimarães) foi suplente utilizado.