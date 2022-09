O avançado brasileiro Gabriel Jesus protagonizou no último mercado uma das transferências mais surpreendentes em Inglaterra, ao trocar o Manchester City pelo Arsenal.

Após seis épocas nos citizens, o jogador de 25 anos rumou a Londres e, conforme explica agora, uma das principais razões para a decisão foi o facto de ter deixado de se identificar com a filosofia de jogo de Pep Guardiola.

«Eu fui muito feliz no Manchester City. Não é que estivesse infeliz, mas também tive que aceitar a forma como a equipa queria que eu jogasse, e isso era algo claro. A questão era a forma que Guardiola entendia o futebol e o que ele queria. Aí vai de cada um aceitar isso ou não. Se não aceitas, é "obrigado e vamos embora para outro desafio”», explicou, em entrevista à ESPN.

«Eu aceitei por um tempo, mas chegou um momento que disse: "Quero outra coisa para mim". Agradeci, ele entendeu e vamos embora», acrescentou.

Nesse sentido, Gabriel Jesus declara estar muito mais feliz neste momento a trabalhar com Arteta, que durante várias épocas foi adjunto de Guardiola.

«Conversei bastante com o Arteta sobre o modo de jogo. Ele conhece-me, eu conheço-o e entendi o que ele queria de mim. Agora, estou solto em campo, a jogar à bola com um sorriso no rosto e a tentar fazer o meu máximo sempre», concluiu.