Ilkay Gundogan termina contrato com o Manchester City no final da presente temporada e ainda não chegou a acordo com o clube para a renovação do vínculo.

Aos 32 anos, o médio continua a ter um papel decisivo nos citizens. Neste sábado, envergando a braçadeira de capitão, marcou os dois golos da vitória do City frente ao rival United, na final da Taça de Inglaterra (2-1).

«Ainda nada está decidido», atirou o internacional alemão após o encontro.

Pep Guardiola, por seu turno, reconhece que o clube está a negociar a continuidade de Gundogan: «Ele sabe o que eu penso. Talvez alguns de vocês também o saiba. Somos vizinhos, vivemos no mesmo andar durante anos, portanto ele é um grande amigo meu. O Txiki (Begiristain, diretor desportivo) está a trabalhar nisso. O Gundogan tem um desempenho excecional e espero que tudo termine da melhor forma», disse o técnico do City.