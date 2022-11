É público que não correu nada bem a relação de Pep Guardiola com Zlatan Ibrahimovic quando os dois se cruzaram no Barcelona.

Agora, o sueco declarou que o ego do técnico poderá prejudicar o crescimento de Erling Haaland, que tem estado em destaque no Manchester City. Confrontado com isso, Guardiola… deu toda a razão a Ibrahimovic.

«Ele tem razão. Está totalmente certo. Neste clube, o meu ego supera a performance dos jogadores. Por exemplo, eu não gosto quando o Erling marca três golos e todas as atenções são para ele. Fico invejoso. Tão invejoso! E disse-lhe da outra vez: “Erling, não marques mais golos”. Porque assim, o The Sun, e o Daily Mail não vão falar de mim», respondeu, sorridente e com muita ironia à mistura.

«Ele [Zlatan] tem razão. Conhece-me perfeitamente e pode escrever outro livro», concluiu.