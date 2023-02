Pep Guardiola pediu nesta terça-feira desculpa a Steven Gerrard por um comentário feito na antevisão ao jogo com o Aston Villa, no qual citou o nome do antigo capitão do Liverpool.

Na altura, quando questionado sobre as acusações de violação das regras do Fair-play financeiro, numa das respostas, o treinador do Manchester City perguntou se os citizens tinham tido culpa pela escorregadela de Steven Gerrard que resultou no golo de Demba Ba do Chelsea e que custou a Premier League ao Liverpool em 2013-2014.

Agora, na antevisão ao jogo com o Arsenal, Guardiola penitenciou-se pelo comentário.

«Quero pedir desculpa a Steven Gerrard pelo meu comentário desnecessário e estúpido da semana passada», começou por dizer, antes de elogiar o antigo médio internacional inglês.

«Ele sabe que o admiro a ele e à carreira que teve, e pelo que fez por um país no qual eu vivo e treino. Envergonho-me de mim mesmo pelo que disse, porque ele não merece. Quis defender o meu clube, mas não fiz bem em nomeá-lo para fazer aquele comentário estúpido», acrescentou.

Guardiola revelou ainda ter falado com Gerrard antes de fazer a declaração pública.

«Já lhe pedi desculpa pessoalmente, mas devo fazê-lo também em público. Lamento muito por ele, pela sai esposa, pelos filhos e restante família por ter sido estúpido», finalizou.