Pep Guardiola terá acordo para renovar com o Manchester City por mais uma temporada. De acordo com o The Athletic, o treinador catalão, de 53 anos, deverá aceitar um vínculo válido até 2026, com mais um ano de opção.

Caso essa cláusula seja acionada, Guardiola cumprirá uma década ao leme do Manchester City. Desde 2016, conquistou a Champions, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, Premier League (6), Taça (2), Taça da Liga (4) e Supertaça (3).

Em suma, ao cabo de 490 jogos pelos «Citizens», Guardiola acumulou 18 troféus.

Na presente temporada, o Manchester City ocupa o segundo lugar da Premier League e o 10.º na Champions. No princípio da época, Guardiola conquistou a terceira Supertaça de Inglaterra.

O Manchester City não comenta a possibilidade de Pep Guardiola renovar. O atual vínculo termina em junho de 2025.