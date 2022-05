O poderoso Michail Antonio ficou em branco neste domingo, mas foi uma dor de cabeça constante para os defesas do Manchester City no duelo com o West Ham, que terminou com um empate (2-2). Jarrod Bowen marcou os dois golos da equipa londrina.

Após o apito final, Pep Guardiola fez questão de «reclamar» com Michail Antonio, dando uma pancada amigável no braço do avançado de 32 anos.

O treinador do City sorriu de imediato e abraçou o adversário, que estava à conversa com Jack Grealish.

Ora veja: