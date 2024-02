Uma máquina de fazer golos.

A época de Erling Haaland nem está a ser das mais produtivas, mas ainda assim o avançado norueguês continua a faturar como (quase ninguém) e a bater recordes.

Esta terça-feira, por exemplo, Haaland fez o único golo da vitória do Manchester City na receção ao Brentford: com isso, completou a notável marca de marcar a todas as equipas que defrontou na Premier League.

São 21 os clubes que já foram vítimas dos instintos do jogador de 23 anos, com dois em destaque: Manchester United e Fulham já sofreram cinco golos de Haaland.