Um dos melhores treinadores do mundo, é raro vermos Pep Guardiola descontraído no banco durante os jogos do Manchester City.

Mas Pep sabe festejar, e bem. Num vídeo que está a viralizar nas redes sociais, o técnico dos citizens aparece divertido na festa de campeão do clube de Manchester a fumar uma charuto e a cantar a «Don't Look Back in Anger», dos Oasis.

E não é ao acaso que Guardiola está a cantar Oasis, já que a antiga banda era formada pelos irmãos Gallagher, Liam e Noel, dois dos mais conhecidos adeptos do City.

De resto, Liam até pediu recentemente nas redes sociais para assistir à final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea no Estádio do Dragão, palco do jogo.