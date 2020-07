Ederson Moraes é um dos melhores guarda-redes do mundo a jogar com os pés e voltou a prová-lo esta tarde, no jogo do Manchester City com o Southampton.

Logo no primeiro minuto da partida, o antigo guarda-redes do Benfica protagonizou um passe espetacular para Bernardo Silva, demonstrando uma visão de jogo acima da média.

Pouco depois, no entanto, o guardião brasileiro foi surpreendido por Che Adams. O avançado aproveitou uma perda de bola do City e perante a posição avançada de Ederson, fez um chapéu para o 1-0.