No seu podcast, Kyle Walker recordou vários jogadores com os quais partilhou balneário. Na companhia de Chris Hughes – apresentador de televisão, conhecido dos britânicos pela participação em «reality-shows» – o defesa do Manchester City, de 34 anos, descreveu Bernardo Silva como um dos mais «duros» na turma de Guardiola.

«Ele dá-te um pequeno pontapé quando o árbitro não está a olhar», revelou, entre risos, completando o lote com Rúben Dias, Grealish e Akanji.

Numa carreira que começou no Sheffield United, Walker conta com épocas no Aston Villa, Queens Park Rangers e Tottenham. Todavia, o colega que pior viu treinar morou em Manchester.

«O Agüero é o único jogador que posso dizer que treinava muito mal, mas depois brilhava no jogo. No dia [da partida], sabíamos que teríamos um golo ou que ele iria decidir. Alguns jogadores são assim», acrescentou.

De recordar que o avançado argentino conseguiu 260 golos em 390 jogos pelos «Citizens».

Quanto a Walker, ainda que integre o lado azul de Manchester desde 2017, esta época anota apenas um jogo. Em 2023/24, conseguiu 47, além de cinco assistências.

Pela Inglaterra, o lateral disputou os Europeus de 2024, 2020 e 2016, além dos Mundiais de 2022 e 2018.