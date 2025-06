Condecorado na segunda-feira pela Universidade de Manchester com o título honorário “Doctor Honoris Causa” pelo trabalho de nove anos ao leme do Manchester City, Pep Guardiola aproveitou o momento para apelar à paz na Faixa de Gaza.

«É doloroso ver. Dói por todo o corpo. Sejamos claros: não se trata de ideologia. Não se trata de ter razão. Trata-se simplesmente de amar a vida, de cuidar do próximo. Talvez pensemos (…) que não é um assunto nosso. Mas cuidado, (…) as próximas crianças de quatro ou cinco anos a morrerem vão ser as nossas. (…) Tenho muito medo.»

«Talvez esta imagem vos pareça muito longínqua. Há uma história que me vem à mente. Um bosque em chamas. Todos os animais vivem aterrorizados, indefesos, mas um pequeno pássaro voa até ao mar, levando gotas de água no seu pequeno bico. Uma serpente ri-se e pergunta-lhe: “Porquê? Nunca apagarás o fogo.” O pobre pássaro responde: “Eu sei, só faço a minha parte.” Ele sabe que não vai travar o fogo, mas nega-se a não fazer nada.»

«Num Mundo que nos diz regularmente que somos demasiado pequenos para marcar a diferença, esta história lembra-me que o poder de alguém não se trata de tamanho, mas sim da escolha de se negar a calar», terminou.

Pep Guardiola, de 54 anos, conquistou Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, Champions, Premier League (6), Taça de Inglaterra (2), Taça da Liga de Inglattera (4) e Supertaça inglesa (3), desde 2016.